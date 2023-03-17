На флагманский видеокартах с мощностью 600 Вт и более модификация может снизить температуру на 15°C.

Phil Reid, Unsplash

Немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) выяснил, что немалый вклад в нагрев разъёма питания 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 40 вносят некоторые неохлаждаемые компоненты, расположенные в непосредственной близости на печатной плате, в частности, это несколько дросселей. С учётом потерь в цепях питания тепловыделение в зоне печатной платы около разъёма может достигать 5…6 Вт — это тепло не отводится системой охлаждения и способствует повышению температуры разъёма питания, его контактов и даже проводов. Это может быть критично на флагманских видеокартах с пиковой мощностью 600 Вт и более, так в тестовой GeForce RTX 4090 Founders Edition с увеличенным лимитом энергопотребления 133% контакты разъёма питания разогрелись под максимальной нагрузкой до 88°C за 15 минут. При использовании жидкостного охлаждения температуры достигают 59…60°C в самой горячей точке на плате, температуры элементов разъёма и кабелей при этом находятся в диапазоне 42…50°C.

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Валлоссек предлагает положить дополнительные мягкие термопрокладки толщиной 2,5…3 мм между бэкплейтом и обратной стороной печатной платы в зоне расположения разъёма питания. Это действительно работает, что было продемонстрировано в видео с тепловой камеры: показан нагрев видеокарты без модификации (слева) и с модификацией (справа) за 30 минут под максимальной нагрузкой. Разница температур в самой горячей точке на плате составила 15°C. Температуры разъёма питания, штекера и даже кабелей тоже существенно снизились — на 11…13°C. Если бы конструкция системы охлаждения позволяла отводить тепло от компонентов с фронтальной стороны печатной платы, можно было бы выиграть ещё около 5°C, резюмирует специалист. Большая статья с фотографиями и видео опубликована на сайте Igor's LAB.