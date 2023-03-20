По слухам, в этом году Intel может обновить настольные процессоры, выпустив семейство Raptor Lake Refresh. Официально об этом ничего неизвестно, но инсайдеры полагают, что обновление действительно может входить в планы компании. Подробностей можно ожидать в 3 или 4 квартале этого года, рассказал инсайдер Moore’s Law Is Dead в новом видео на своём YouTube канале. Называются и более точные сроки, так ресурс Wccftech указывает на сообщение Twitter* инсайдера @wxnod, где тот намекает на август, как месяц предполагаемого анонса или даже запуска.
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По мнению Moore’s Law Is Dead, Intel может повысить производительность Raptor Lake Refresh на 5…10% и больше, что при необходимости позволило бы даже представить обновлённую линейку под видом следующего поколения. Ранее стало известно, что изначально в процессоры Raptor Lake был внедрён регулятор напряжения DLVR (Digital Linear Voltage Regulator), но в последствии его отключили, хотя предполагалось, что решение могло бы снизить пиковое энергопотребление примерно до 20%.
Теоретически, DLVR в Raptor Lake Refresh позволил бы увеличить частоты и как раз-таки добиться значительного повышение производительности. Кроме того, среди процессоров Core 13-го поколения среднего и начального класса много моделей, которые ближе к семейству Alder Lake, что недавно отмечалось в новости о поиске B0 варианта Core i5-13400. В Raptor Lake Refresh могли бы повторить этот трюк: выпустить обновлённые флагманские модели, а в среднем и начальном сегменте вместо обновлённых Alder Lake выпустить реальные Raptor Lake.
- Источники
- Moore’s Law Is Dead, YouTube
- @wxnod, Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ