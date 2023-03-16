В линейке APU для настольных ПК чувствуется застой.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Tomas Malik, Unsplash

По сравнению с настольным, в мобильном сегменте AMD представила уже несколько поколений новых APU с производительной интегрированной графикой: в Ryzen 6000 и 7035 (Rembrandt и Rembrandt-R) используется графика на базе архитектуры RDNA 2, а в новейших Ryzen 7040 (Phoenix) — графика на базе RDNA 3. Для настольных ПК ассортимент производительных APU компании AMD так и остаётся ограниченным моделями серии 4000G и 5000G, новые процессоры Ryzen 7000 получили встроенную графику, но она довольно простая и не предназначена для игр. Появятся ли на AM5 новые APU, скорее всего, какими они будут, неизвестно, но некоторые намёки энтузиасты нашли в давней утечке документации одного из производителей материнских плат. Как сообщает Tom’s Hardware, на платформе AM5 могут появиться 6-нм процессоры семейства Rembrandt и 4-нм Phoenix.

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В просочившейся документации для платформы AM5 указана совместимость с тремя категориями процессоров семейства 19h, сюда входят модели с идентификаторами 40h-4Fh, 60h-6Fh и 70h-7Fh. По предположениям Tom’s Hardware, к моделям 40h-4Fh имеет отношение семейство Rembrandt, а к 70h-7Fh — новейшее семейство Phoenix. Модели 60h-6Fh это представленная настольная линейка Ryzen 7000. Как и Raphael, Rembrandt и Phoenix поддерживают оперативную память DDR5, так что не исключено, что настольные APU на базе моделей этих семейств появятся, формируя предложение в разных сегментах. Вероятно, Rembrandt мог бы быть дешевле, поскольку предлагает ядра Zen3+ и RDNA 2 графику, также в документации отдельно выделяются модели без поддержки USB 4.

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В конечном итоге, к этой информации стоит относиться с долей скептицизма, особенно кажется маловероятным появления на AM5 процессоров Rembrandt, хотя более доступные решения новой платформе явно не помешают. На данный момент официальных подробностей о выходе новых настольных APU нет.