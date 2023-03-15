Максимальная частота процессора составила 5,3 ГГц по всем ядрам.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Линейка процессоров Intel Xeon Workstation включает модели с разблокированным множителем, которые оказались крайне интересными для энтузиастов, не зря их называли духовными преемниками серии Core X. Разгонный потенциал у процессоров приличный, они продолжают устанавливать рекорды в руках профессиональных оверклокеров, так накануне ASRock сообщила, что материнская плата компании ASRock W790 WS помогла оверклокеру Splave установить в общей сложности 32 рекорда с 24-ядерным Xeon w7-2495X: 14 рекордов было установлено в категории 24-ядерных процессоров, ещё 18 рекордов установлены в отдельном рейтинге процессоров w7-2495X. Специалисту не потребовалось экстремальное охлаждение до криогенных температур, хватило жидкостной системы.

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Процессор удалось разогнать до 5,3 ГГц по всем ядрам, но от теста к тесту частота менялась в диапазоне 5,0…5,3 ГГц. Оперативную память также удалось существенно разогнать — 64 ГБ DDR5-4800 в 4-канальном режиме в итоге заработали на скорости 6800 МТ/с при задержках CL32. Одним из наиболее интересных рекордов может стать Cinebench R15, здесь удалось добиться не только оценки 8623 баллов, но и впечатляющего уровня энергопотребления. При частоте 5,1 ГГц и напряжении 1,22 В 24-ядерный Xeon w7-2495X требовал около 570 Вт.

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ASRock не упускает возможности напомнить основные преимущества материнской платы W790 WS, она поддерживает до 2 ТБ регистровой DDR5 ECC, имеет широкие возможности расширения, предлагая пять слотов PCI-Express 5.0, порты USB4 и Thunderbolt 4, два сетевых порта Ethernet 10 Гбит/с. Что важнее для стабильной работы процессора и разгона, так это 14-слойная печатная плата и подсистема питания со схемой 20+2 и дополнительным активным охлаждением.