Интегрированная графика нового поколения мобильных процессоров AMD Ryzen 7040HS выглядит многообещающе, лучший вариант Radeon 780M предлагает 12 вычислительных блоков RDNA 3, поддерживает быструю LPDDR5 и по предварительным данным нагоняет не самые быстрые варианты NVIDIA GeForce GTX 1650/Ti для ноутбуков в бенчмарках 3DMark. Теперь интегрированный графический процессор отметился в Geekbench, тестировался вариант Radeon 780M с частотой до 2,7 ГГц в процессоре AMD Ryzen 7 7840HS, скорость памяти не уточняется.
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В OpenCL бенчмарке Geekbench оценка интегрированной графики составила 36757 баллов, что, по оценкам Wccftech, сравнимо с настольными видеокартами GeForce GTX 1650 и Radeon RX 480. Впечатляет, но это может быть далеко не лучший результат, поскольку драйвера с оптимизациями для интегрированной графики ещё не выпущены, отмечают в Wccftech.
Результаты в 3DMark уже на текущем этапе показали значительное масштабирование производительности при использовании более быстрой памяти LPDDR5X. Похоже, что флагманская интегрированная графика действительно имеет шансы поравняться с такими моделями, как GTX 1650, а это одна из наиболее популярных видеокарт среди геймеров в бюджетном сегменте. Причём Radeon 780M должна обладать всеми преимуществами новой архитектуры, не стоит забывать, что впереди ещё и релиз технологии масштабирования FSR 3.