Новая версия технологии масштабирования была анонсирована в прошлом году.

Представляя видеокарты Radeon RX 7900 в прошлом году, компания AMD также анонсировала новые технологии, пожалуй, наибольший интерес вызывала новая версия масштабирования FSR 3, в которую встроят нечто под названием Fluid Motion Frames. Хотя официально подробности неизвестны, можно предположить, что FSR 3 станет ответом на DLSS 3 с генерацией кадров от NVIDIA. На это намекают заявления о двукратном увеличении частоты кадров, а также новые возможности видеокарт RDNA 3 в отношении ускорения операций с матрицами. Вполне вероятно, что в FSR 3 добавят-таки искусственный интеллект. Открытым остаётся вопрос, когда же FSR 3 представят, с момента релиза Radeon RX 7900 прошло уже более двух месяцев, а новостей нет. Возможно, на предстоящей конференции разработчиков игр GDC 2023 о технологии расскажут подробнее.

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Как сообщает VideoCardz, конференция насыщена различными мероприятиями, в том числе, это лекции, семинары, тренинги, круглые столы и выставки, посвящённые искусству и науке создания видеоигр. AMD подтвердила в своей программе, что на одном из семинаров «…будет представлен захватывающий обзор новых технологий FidelityFX». Конечно, это ничего не подтверждает, но считается, что релиз FSR 3 может состояться в ближайшие месяцы, в таком случае, GDC 2023 отлично подходит для того, чтобы рассказать о новой технологии, по крайней мере, о её интеграции в обновлённый SDK для разработчиков. GDC 2023 начинается 20 марта, а семинар AMD FidelityFX SDK запланирован на 23 марта.

Источники GDC VideoCardz