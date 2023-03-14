Появились предполагаемые даты обзоров и начала продаж.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Brad Starkey, Unsplash

Похоже, более или менее определилась дата выхода следующей настольной видеокарты NVIDIA в семействе Ada Lovelace. Ранее уже высказывались предположения, что GeForce RTX 4070 выпустят в апреле, по информации ресурса VideoCardz, эти прогнозы верны. Более того, ресурс раскрывает некоторые детали предстоящего запуска, утверждая, что на этой неделе партнёры компании в региональных каналах сбыта начнут накапливать видеокарты на своих складах.

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Что касается обзоров новых видеокарт, рецензенты могут получить образцы примерно за неделю до начала продаж и здесь кроется самое интересное, якобы для видеокарт с рекомендованной ценой и более дорогих моделей установлены разные даты снятия эмбарго на обзоры. Видеокарты представят 12 апреля и в этот же день появятся обзоры вариантов GeForce RTX 4070, цена которых соответствует рекомендованной. А на следующий день, вместе с началом продаж, спадает эмбарго на обзоры более дорогостоящих вариантов. Интересный подход, который, вероятно, должен акцентировать внимание на более доступных вариантах по рекомендованной цене.

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Официально спецификации GeForce RTX 4070 остаются неизвестными, по слухам, графический процессор видеокарты предложит 5888 CUDA-ядер и частоту до 2475 МГц, подсистеме памяти приписывают конфигурацию 12 ГБ 192-битной GDDR6X.

Источники VideoCardz