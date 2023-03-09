Применение гетерогенной конструкции с разными ядрами в процессорах Intel Alder Lake стало причиной проблем с некоторыми играми. Совместными усилиями Intel и разработчиков игр проблемы были решены и данный вопрос уже довольно долгое время не поднимался, однако оказалось, что владельцы систем с гетерогенными процессорами Intel Core 12-го (Alder Lake) и 13-го (Raptor Lake) поколений всё ещё могут сталкиваться с проблемами в старых играх. Как сообщает OC3D, жалобы поступают от любителей старых игр из серии Total War, в частности, Total War: Napoleon.
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Судя по всему, пользователи вообще не могут запустить старые игры Total War и есть сообщения, что отключение эффективных ядер не помогает, хотя раньше такой трюк работал и производители материнских плат даже выпускали небольшие утилиты для отключения «малых» ядер прямо в операционной системе, что не требовало перезагрузки и изменений настроек в BIOS.
Разработчики из Creative Assembly подтвердили, что в настоящее время работают над исправлениями, которые устранят подобные проблемы и сделают их устаревшие игры совместимыми с новейшими процессорами Intel. «Чтобы немного разобраться в причинах возникновения этих проблем, можно отметить, что новые процессоры Intel теперь имеют два типа ядер: производительные и эффективные. Раньше используемое ядро не имело значения, но теперь нам нужно устанавливать приоритет на производительные ядра. Это и вызывает проблемы, которые мы наблюдаем», — отмечается в заявлении.
- Источники
- Creative Assembly
- OC3D