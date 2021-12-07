Спустя месяц проблема сохраняется только в трех играх и решить ее достаточно просто, особенно если у производителя вашей материнской платы есть специальная утилита.

Microsoft и Intel удалось исправить проблемы совместимости средств защиты DRM (Digital Rights Management) с новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения в большинстве игр, сообщает Wccftech. На данный момент проблемы наблюдаются в операционной системе Windows 11 только для трех проектов: Assassin’s Creed: Valhalla, Fernbus Simulator и Madden NFL 22. Ранее список несовместимых с процессорами Alder Lake-S игр насчитывал 51 позицию — во всех случаях DRM защита блокировала доступ к играм, воспринимая процессоры с гибридной архитектурой как два разных ПК.

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Решение проблемы для все еще подверженных несовместимости игр остается прежним — отключение/парковка энергоэффективных ядер (E-ядра). Для того чтобы сделать процесс отключения E-ядер более простым и удобным для пользователей, некоторые производители уже предоставили собственные программные решения. Например, у MSI и GIGABYTE есть специальные утилиты, позволяющие прямо в операционной системе нажатием одной кнопки парковать E-ядра. Ранее в новостях уже упоминалась утилита DRM Fix Tool от GIGABYTE, аналогичная программа от MSI получила название DRM access tool, ознакомиться с ней можно на официальном форуме производителя.