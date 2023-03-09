Клиенты компании смогут начать тестировать свои продукты GDDR7 следующего поколения.

Компания Cadence готова предоставить первые решения для тестирования GDDR7 компаниям, заинтересованным в скорейшем внедрении самых передовых технологий, сообщают VideoCardz и AnandTech со ссылкой на объявление разработчика широкого спектра продуктов для автоматизации проектирования, симуляции и тестирования электроники. Cadence подтвердила, что GDDR7 будет использовать модуляцию PAM3 вместо NRZ, применяемой в GDDR6, или PAM4, применяемой в GDDR6X. Утверждается, что PAM3 должен иметь лучшее соотношение сигнала к шуму, чем PAM4.

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Чипы GDDR7 будут предлагать пропускную способность на контакт до 36 Гбит/с, что значительно превышает возможности существующих GDDR6 и GDDR6X. В октябре прошлого года Samsung сообщила о продолжающейся разработке памяти GDDR7, однако, когда ожидать первых видеокарт на базе GDDR7, пока непонятно. Тем более, что продолжают появляться новые модификации GDDR6 с улучшенными характеристиками, так Samsung разработала GDDR6W, упаковав в одном корпусе в два раза больше микросхем памяти, пропускная способность этого решения приближается к таковой у памяти HBM2E. Если придерживаться установившегося цикла внедрения новых типов памяти в потребительские продукты, то можно предположить, что дебют GDDR7 состоится в 2024 году, но не стоит ожидать от первых решений пиковой скорости.

Источники Cadence VideoCardz и AnandTech