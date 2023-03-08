Состоялся релиз новой версии браузера для устройств под управлением Windows, Mac и Linux.

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Lauren Edvalson, Unsplash

Накануне в Google сообщили о релизе десктопного браузера Chrome 111 для устройств под управлением Windows, Mac и Linux. В новой версии исправили много уязвимостей, список насчитывает 40 позиций. Восемь имеют высокий класс опасности, на первом месте уязвимость в системе Swiftshader, за обнаружение которой была выплачена награда 15000 долларов США.

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Кроме этого, в Chrome 111 довольно много нововведений для разработчиков, пользователям тоже должно быть интересно, какие возможности откроются для браузера в будущем. Начать можно с нового экспериментального API Document PiP, который позволит разработчикам запускать в режиме «картинка в картинке» произвольные элементы HTML страницы, а не только видео. Эта функция проходит пробное тестирование в Chrome 111 и должна появиться после Chrome 115. Новый API View Transitions уже заработал в новой версии и позволит делать плавные переходы между страницами веб-приложений проще.

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В Chrome 111 внедрили новый менеджер загрузок, активировать его можно вручную флагами chrome://flags#download-bubble и chrome://flags#download-bubble-v2. Теперь загрузки отображаются в выпадающем меню рядом с адресной строкой, а пиктограмма отображает количество активных загрузок. Также браузер теперь автоматически сбрасывает разрешения для веб-сайтов, которые не посещались в течение двух месяцев, изменения отображаются в настройках. В новую версию внедрена поддержка спецификации CSS Color Level 4, доступно 12 новых цветовых пространств и 7 новых гамм.