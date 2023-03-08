Процессоры Intel Core 13- и 12-го поколений с базовой мощностью 65 Вт.

ASRock представила новую серию из двух мини-ПК Jupiter 600: модели Jupiter H610 и B660. Серия отличается гибкостью и расширяемостью в компактном размере, что подходит для широкого спектра применения. В отличие от многих других мини-ПК, Jupiter 600 поддерживает настольные процессоры Intel Core 13- и 12-го поколений с базовой мощностью 65 Вт. Компьютеры позволяют установить до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 двумя модулями формата SO-DIMM и до трёх накопителей, по одному M.2 с поддержкой интерфейса PCIe Gen4x4 и PCIe Gen3x4, а также один накопитель формата 2,5-дюйма.

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Для подключения внешних устройств присутствует девять USB портов, включая USB 3.2 Gen1 Type-C на передней и задней панели, присутствуют два видеовыхода DisplayPort, один HDMI, COM-порт, что делает компьютеры идеальным выбором для бизнеса, цифровых вывесок и POS-систем. Размеры компьютеров составляют 179×178×34 мм, система охлаждения процессора состоит из небольшого низкопрофильного радиатора и центробежного вентилятора, который, судя по всему, располагается над модулями памяти и должен положительно влиять на их температурный режим.

Источники ASRock