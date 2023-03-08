Как и прежде, выпускать их будут во второй половине года.

В прошлом году Microsoft изменила подход к обновлениям возможностей Windows 11, включив в график небольшие обновления под названием «Моменты». Недавно для Windows 11 было представлено обновление Moment 2, в числе нововведений вкладки в блокноте, запись видео с помощью стандартного инструмента «Ножницы», поиск по процессам в диспетчере задач и многое другое. Некоторые пользователи могли задаваться вопросом, отказалась ли компания от больших ежегодных обновлений, поскольку считалось, что новый подход был выбран и потому, что небольшие обновления Moment легче тестировать, а если ошибки и попадут в релиз, их будет меньше и исправят их быстрее. Выяснилось, что большие ежегодные обновления всё также планируются, сотрудник Microsoft Харджит Дхаливал (Harjit Dhaliwal) рассказал об этом в сообществе Microsoft, сообщает gHacks.

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Windows 11 будет получать ежегодное обновление возможностей во второй половине календарного года. Это обновление по-прежнему привязано к циклу поддержки, который составляет 24 месяца для выпусков Home и Pro, 36 месяцев для выпусков Enterprise и Education. Небольшие обновления добавлены в график, чтобы чаще приносить пользователям новые возможности без ущерба для качества, как уже отмечено выше, такие обновления проще тестировать и сопровождать после релиза.

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Подход к обновлению Windows 11 на данный момент включает выпуск нескольких небольших обновлений возможностей и ежегодного большого обновления возможностей во второй половине года. Ежегодное обновление включает в себя все нововведения и изменения небольших обновлений, а также запускает новый цикл поддержки операционной системы. Что касается Moment 2, его выпустят 14 марта в рамках мартовского накопительного пакета для Windows 11.

Источники Microsoft gHacks