Но и без них процессоры работают вполне неплохо.

AMD выпустила программное обеспечение для правильного распределения нагрузки между кристаллами процессоров Ryzen 9 7000 3D V-Cache только для Windows 10 и 11, пользователи Linux эти важные оптимизации не получили. Похожая ситуация наблюдалась и в случае с гетерогенными процессорами Intel Alder Lake, когда их выпустили, в Linux ещё не было оптимизаций для распределения нагрузки по ядрам разного типа, но со временем новые процессоры в Linux стали работать не хуже, чем в Windows. Например, в ядре Linux 5.18 появился Enhanced Hardware Feedback Interface (HFI), который называли аналогом Intel Thread Director в Windows.

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Что касается AMD, планы компании включают выпуск оптимизаций для Linux, рассказал HotHardware руководитель направления клиентского бизнеса в AMD Дэвид Макафи (David McAfee). Макафи не поделился подробностями, но подтвердил, что AMD работает с сообществом, разрабатывает необходимые улучшения для Linux и, скорее всего, скоро о них станет известно.

Ресурс Phoronix ранее протестировал в Linux 16-ядерную 3D V-Cache новинку Ryzen 9 7950X3D, автор отметил, что ему неизвестно о каких-либо работах над исправлениями для оптимизации планировщика ядра Linux, но и без них процессор показал себя достаточно хорошо. В среднем по играм 7950X3D опередил стандартный 7950X на 16% и был быстрее Intel Core i9-13900K. Средний показатель по рабочим нагрузкам указывает на то, что 7950X3D предлагает 97% от производительности стандартного 7950X, что довольно неплохо, учитывая особенности процессора и отсутствие оптимизаций. Также 7950X3D опередил 13900K и подтвердил свою великолепную эффективность, требуя до 40% меньше энергии.

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В интервью журналисты поинтересовались, потребуются ли для 8-ядерного Ryzen 7 7800X3D какие-либо оптимизации. Макафи объяснил, что нет, 7800X3D имеет один кристалл с ядрами и 3D V-Cache, помощь в распределении нагрузок не нужна, потребуется обновить BIOS и готово. Модель позиционируется как лучший выбор для геймера и ожидается в продаже с 6 апреля.