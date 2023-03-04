Какой процессор лучше выбрать тем или иным пользователям.

Ассортимент процессоров AMD Ryzen 7000 недавно расширился моделями с 3D V-Cache, теперь покупателям доступны: стандартные процессоры, которые дебютировали с новой платформой AM5 и обозначены литерой X; более доступные 65-ваттные модели, которые поставляются вместе с системами охлаждения; новые 3D V-Cache процессоры с увеличенным объёмом кэш-памяти 3-го уровня. Накануне компания AMD сосредоточила внимание на вопросе, почему в Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D дополнительный кэш 3D V-Cache установлен только на один кристалл CCD, заодно объяснив, какой процессор предпочтительнее для той или иной категории пользователей.

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Симметричная конфигурация с 3D V-Cache не лучший способ максимизировать производительность, поскольку не каждое приложение выигрывает от дополнительного кэша, иногда важнее более высокие тактовые частоты. Поэтому было решено настроить кристаллы с ядрами по-разному: CCD0 работает на немного более низких частотах, но предлагает 3D V-Cache, а CCD1 оптимизирован для достижения максимальной тактовой частоты. Так пиковая частота CCD1 в Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7950X одинакова и достигает 5,7 ГГц в турборежиме. Благодаря такому подходу процессоры актуальны для широкого спектра приложений и игр. Что касается позиционирования, в AMD это видят так:

Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D предназначены для пользователей, которые хотят найти баланс между играми, созданием контента и эффективностью.

Пользователи, которые не ставят игровые нагрузки в разряд приоритетных, могут предпочесть не X3D процессор. Это могут быть как более производительные X варианты, так и более доступные 65-ваттные, с выпуском которых AMD расширила спектр предложений в разных ценовых сегментах и для разных сценариев использования.

Для геймеров, заинтересованных в максимальной игровой производительности и не нуждающихся в большем количестве ядер, отличным выбором станет 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D.

Источники AMD Community