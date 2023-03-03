В то время как в Сети начинают появляться сообщения о том, что в Steam Deck начинает чувствоваться нехватка производительности в современных проектах, компания Valve добавляет в свой портативный компьютер поддержку трассировки лучей. Невероятно, но в одной игре технология действительно заработала — это Doom Eternal. Возможность появилась в бета-версии Steam OS 3.4.6 за счёт включённого в состав нового набора драйверов Mesa 23.1, который позволяет включать трассировку лучей в Vulkan API, передаёт PC Gamer со ссылкой на сообщение одного из разработчиков Steam Deck Пьера-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) в Twitter*.
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К сообщению также прикреплён снимок из игры, где на метрике производительности видно значение 35 кадров в секунду и довольно ровный график задержки кадра. Похоже, что трассировка лучей портативному ПК вполне по плечу, но это в Vulkan, а в будущем должен заработать и DirectX Raytracing через слой совместимости Proton, написал Гриффе в социальной сети, в этом случае ожидается более высокая нагрузка.
Также обновление Steam OS 3.4.6 и Mesa 23.1 исправляет ошибки в игре Wo Long: Fallen Dynasty и будущих релизах.
- Источники
- @Plagman2, Twitter*
- PC Gamer
- GamingOnLinux
- * заблокирован в РФ