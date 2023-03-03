Графика вскоре может поравняться с не самой мощной версией дискретной GeForce GTX 1650.

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Vishnu Mohanan, Unsplash

Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 7040HS получили продвинутую интегрированную графику на базе архитектуры RDNA 3 и представляют довольно большой интерес. Обзоров ноутбуков пока нет, так что остаётся довольствоваться различными утечками, которые позволяют предварительно оценить уровень производительности. Ранее несколько результатов опубликовали китайские блогеры, теперь свою лепту внёс и инсайдер, известный по YouTube каналу Moore’s Law is Dead. По данным последнего, Radeon 780M в процессоре Ryzen 7 7840HS при ограничении мощности 25 Вт набирает около 2590 баллов в 3DMark Time Spy, использовалась оперативная память DDR5-5600. Стоит отметить, что это не флагманский процессор линейки и частота интегрированной графики в нём не максимальная — 2,7 ГГц в соответствии с недавно изменёнными спецификациями.

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Новая оценка на 4% выше предыдущей для ограничения мощности 25 Вт. Также ранее графика была протестирована на частоте 2,8 ГГц при номинальном TDP процессора 54 Вт и набрала 2791 балл. Если и к этому результату добавить 4%, то Radeon 780M медленно, но верно продвигается к позициям не самых мощных вариантов GeForce GTX 1650 и RTX 2050. По данным VideoCardz, типовая оценка GTX 1650 Ti около 3149 баллов, RTX 2050 — 3220 баллов. Интегрированная графика Radeon 780M будет предлагать 12 вычислительных блоков CU и, возможно, в будущем получит значительное ускорение от новых версий масштабирования FSR за счёт архитектуры RDNA 3.

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