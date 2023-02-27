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На сайте AMD у процессоров Ryzen 7040HS снизилась частота интегрированной графики
Сразу на 200 МГц у трёх представленных ранее моделей.
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Vishnu Mohanan, Unsplash

Пользователи заметили изменение спецификаций новых мобильных процессоров AMD Ryzen 7040HS семейства Phoenix. Изменения коснулись тактовой частоты интегрированного графического процессора во всех представленных моделях: Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS и Ryzen 5 7640HS. Теперь графика на 200 МГц медленнее. Причины изменения неизвестны, возможно, первоначальное значение было ошибкой, а может быть, ошибка — новое. Например, во флагманском процессоре семейства интегрированная графика Radeon 780M должна была работать на частоте вплоть до 3,0 ГГц — информация сохранилась в библиотеке «Архив Интернета» Wayback Machine. По новым данным, пиковая частота графики 2,8 ГГц. Для встроенных в процессоры AMD Ryzen 7 7840HS и Ryzen 5 7640HS вариантов Radeon 780M и 760M были заявлены пиковые частоты 2,9 и 2,8 ГГц, теперь это 2,7 ГГц и 2,6 ГГц соответственно.

Источник: AMD 11 января (Wayback Machine)

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Что ещё интересно, на китайском сайте AMD в каталоге процессоров есть модели AMD Ryzen 7040H, судя по всему, они предназначены только для китайского рынка. По большему счёту характеристики этих процессоров аналогичны таковым для соответствующих вариантов HS, однако максимальная частота интегрированной графики в данном случае не изменилась и для Radeon 780M в модели Ryzen 9 7940H по-прежнему составляет 3,0 ГГц. Интересно, характеристики ещё не успели подкорректировать или всё же эти модели будут отличаться от вариантов HS более высокой частотой графики.

Источники
@SquashBionic, Twitter*
AMD сегодня, 11 января (Wayback Machine)
* заблокирован в РФ
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#amd #процессоры #amd ryzen
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