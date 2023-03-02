Специалисты проверили результаты спорного теста и не подтвердили их.

Timothy Dykes, Unsplash

Накануне в Сети обратили внимание на обзор процессора AMD Ryzen 9 7950X3D от издания PCMag, который выделялся среди прочих необычными результатами тестирования встроенной графики. Интегрированный графический процессор в 3D V-Cache новинке оказался гораздо быстрее своего близнеца в обычном процессоре 7950X. Специалисты издания заключили, что это влияние дополнительной кэш-памяти, хотя на этот счёт возникали сомнения, ведь 3D V-Cache и интегрированная графика находятся в совершенно разных кристаллах: кэш на одном из кристаллов CCD с процессорными ядрами, а графика в кристалле IOD. Результаты PCMag проверили специалисты ComputerBase и не подтвердили, что графика в 3D V-Cache процессорах быстрее.

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Ресурс ComputerBase опубликовал на своей странице в Twitter* @ComputerBase результаты тестов в синтетических бенчмарках и играх, графика в обычном Ryzen 9 7950X даже чуточку быстрее, но в целом отклонение результатов в пределах погрешности. Никакого влияния 3D V-Cache на графику не оказывает и, как отмечают некоторые пользователи, вообще с ней не связан.

Источники @ComputerBase, Twitter* * заблокирован в РФ