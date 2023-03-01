Теперь можно даже и поиграть в некоторые игры.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Специалисты издания PCMag в тестировании Ryzen 9 7950X3D получили довольно интересные результаты в отношении производительности интегрированной графики — она многократно выросла. Все процессоры Ryzen 7000 оснащаются графикой на базе архитектуры RDNA 2, она предлагает всего лишь пару вычислительных блоков, 128 потоковых процессоров, которые работают на частоте до 2200 МГц. В AMD позиционировали графику, как запасное решение, которое поможет в диагностике и позволит повременить с приобретением дискретной видеокарты.

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В PCMag протестировали несколько игр в разрешениях 720p и 1080p. При таких условиях интегрированная графика Ryzen 9 7950X не способна обеспечить приемлемую частоту кадров, но ситуация кардинально меняется в случае 7950X3D. Игра F1 2022, которая в 1080p вообще не работала, вдруг показывает в среднем 33 FPS, а в Tomb Raider частота кадров возрастает в 4,3 раза при разрешении 720p.

Непонятно, позволяет ли 3D V-Cache как то ускорить интегрированную графику, ведь он находится на кристалле с ядрами, а графика в кристалле SOC, но данные PCMag указывают на значительно улучшение и авторы тестирования связывают это с 3D V-Cache.

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Инсайдеры высказывали предположения, что AMD в будущих поколениях производительных APU увеличит кэш память 3-го уровня, создав и для интегрированной графики подобие Infinity Cache дискретных графических ускорителей Radeon RX последних поколений. Но официально о таких намерениях неизвестно, новейшие и самые производительные интегрированные решения представлены с мобильными процессорами Ryzen 7040HS (Phoenix), так Radeon 780M включает 12 вычислительных блоков RDNA 3 на частоте до 2,8 ГГц, 8-ядерный процессор 7940HS имеет 16 МБ кэш памяти 3-го уровня.

Источники PCMag VideoCardz Wccftech