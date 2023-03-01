Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Интегрированная графика в 3D V-Cache процессорах AMD Ryzen 7000 оказалась быстрее
Теперь можно даже и поиграть в некоторые игры.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Специалисты издания PCMag в тестировании Ryzen 9 7950X3D получили довольно интересные результаты в отношении производительности интегрированной графики — она многократно выросла. Все процессоры Ryzen 7000 оснащаются графикой на базе архитектуры RDNA 2, она предлагает всего лишь пару вычислительных блоков, 128 потоковых процессоров, которые работают на частоте до 2200 МГц. В AMD позиционировали графику, как запасное решение, которое поможет в диагностике и позволит повременить с приобретением дискретной видеокарты.

Источник: PCMag

реклама

В PCMag протестировали несколько игр в разрешениях 720p и 1080p. При таких условиях интегрированная графика Ryzen 9 7950X не способна обеспечить приемлемую частоту кадров, но ситуация кардинально меняется в случае 7950X3D. Игра F1 2022, которая в 1080p вообще не работала, вдруг показывает в среднем 33 FPS, а в Tomb Raider частота кадров возрастает в 4,3 раза при разрешении 720p.

Непонятно, позволяет ли 3D V-Cache как то ускорить интегрированную графику, ведь он находится на кристалле с ядрами, а графика в кристалле SOC, но данные PCMag указывают на значительно улучшение и авторы тестирования связывают это с 3D V-Cache.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Инсайдеры высказывали предположения, что AMD в будущих поколениях производительных APU увеличит кэш память 3-го уровня, создав и для интегрированной графики подобие Infinity Cache дискретных графических ускорителей Radeon RX последних поколений. Но официально о таких намерениях неизвестно, новейшие и самые производительные интегрированные решения представлены с мобильными процессорами Ryzen 7040HS (Phoenix), так Radeon 780M включает 12 вычислительных блоков RDNA 3 на частоте до 2,8 ГГц, 8-ядерный процессор 7940HS имеет 16 МБ кэш памяти 3-го уровня.

Источники
PCMag
VideoCardz
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd ryzen #amd apu #интегрированная графика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Поставки дискретных видеокарт упали до уровня, которого не было более 10 лет
Видеокарта AMD Radeon Pro W6800X Duo за 5 тыс. долларов проиграла RTX 4090 за 1 600 долларов
Новая плата MSI MAG X670E Tomahawk WiFi готова к 3D V-Cache процессорам AMD Ryzen 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
14
ВСУ начали минировать подбитую западную технику
4
Главные ошибки геймеров при выборе видеокарты – почему GeForce RTX 3060 Ti дешевле GeForce RTX 3060
27
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
62
Минобороны: За сутки ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
2
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
2
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Microsoft ошибочно разослала обновление до Windows 11 на неподдерживаемые устройства
1
Белорусский ВПК собирается организовать серийное производство беспилотников
+
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
18
Автомобили Mercedes станут мобильными офисами – инструменты Cisco будут интегрированы в мультимедиа
2
GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 3070 Ti – Выбираем правильную видеокарту для 2К-монитора
14
Что именно произошло за последние сутки на аэродроме Мачулищи, где базируется ДРЛО A-50
1
SpaceX запустила спутники «V2 Mini» для увеличения пропускной способности Starlink
+
На Украине готовы при необходимости мобилизовать дополнительные резервы
10
Windows 11 получает блокнот с вкладками, ножницы с записью видео, поиск по процессам и многое другое
1
Дешевая GeForce GTX 1070 с Авито с легкостью тянет Cyberpunk 2077, Atomic Heart и Hogwarts Legacy
20
Иностранные журналисты рассказали о нехватке личного состава в "Интернациональном легионе" Украины
1
Европейцы уже сейчас задаются вопросом о том, как им пережить следующую зиму
10
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
31
Почему китайские ПТРК HJ-12 станут лучшим ответом ВС РФ на атаки бронетехники ВСУ - Military Watch
16
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
8
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
22
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
19
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
20
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6600 XT - обзор и андервольт видеокарты от компании, которая разочаровала
42
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
12

Сейчас обсуждают

wolfire
17:07
халяльных)
10 халявных игр для Xbox
Алексей Порядин
17:05
Китайцы прекрасно понимают, что они с Тайванем следующие в списке.
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
h2o
17:03
разговоры в пользу бедных
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
wolfire
17:02
https://www.youtube.com/watch?v=7XBGaqnNvN8 брат на брата))))
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
wolfire
17:02
https://www.youtube.com/watch?v=7XBGaqnNvN8 сражаются против западного лгбт?
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
REY_B_
17:00
Геймеры ничего не выбирают. Сидят и спокойно ждут, когда Хуанг загнётся в конвульсиях от жадности. А майнеры перейдут на анальное употребление вазелина.
NVIDIA против AMD – что не так с Radeon RX 7900 XTX, и почему геймеры выбирают зелёные цвета
Артём Николаев
17:00
Чем не дорога? Проехать можно? Немецкий? Отлично!
Немецкие мостоукладчики Biber проложат дорогу Леопардам через украинские буераки
Вежливый-B_R_A_D_L_E-Y
16:59
То есть, даже самый аскетичный вариант подсчета потерь убитыми, которым оперирует институт, указывает на то, что за все время ведения многочисленных войн, после Второй Мировой войны, совок и федерация...
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
Вежливый-B_R_A_D_L_E-Y
16:59
В связи с этим интересно то, как о потерях пишет вражеская пресса, которая сама себя называет оппозционной. Нам это интересно потому, что именно в этих источниках население вражеской страны черпает ин...
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
Вежливый-B_R_A_D_L_E-Y
16:59
Сегодня в сводке Генштаба обнаружил небольшой юбилейчик, который ВСУ обеспечили противнику. 300 самолетов и чуть меньше вертолетов, которые наши военны приземлили за год их применения это нечто неверо...
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем