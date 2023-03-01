Специалисты Intel выпустили новую WHQL версию графического драйвера 31.0.101.4146, которая подходит для дискретных видеокарт Arc серии A, дискретных Iris Xe MAX и интегрированных Iris, встроенных в процессоры Intel Core начиная с 11-го поколения. Применительно к видеокартам Arc серии A драйверы содержат оптимизации для игр Destiny 2: Lightfall и Wo Long: Fallen Dynasty, а также различные улучшения для повышения производительности Halo Infinite (DX12). Наряду с этим исправлены ошибки связанные с нарушением цветопередачи в играх, а также сбой в игре Red Dead Redemption 2 при использовании Vulkan API в полноэкранном режиме. Для интегрированной графики были исправлены проблемы с дефектами текстур в Uncharted: Legacy of Thieves Collection, DiRT 5 и Total War: Warhammer 40,000: Darktide.
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Список известных проблем затрагивает такие игры, как Sea of Thieves, Conqueror’s Blade и The Riftbreaker, а также Total War: Warhammer III и A Plague Tale: Requiem. Есть проблемы в Blender, Adobe Premiere Pro, с выходом из спящего режима. В числе проблем с программным обеспечением Arc Control неверное отображение статуса Resizable Bar, сброс настроек производительности и неверный выбор кодека для захвата видео.
Стоит отметить, что в недавнем интервью специалисты Intel рассказали о намерениях существенно повысить быстродействие DX11 игр, отметив, что видеокарты Arc ещё далеки от своего теоретического пика.
- Источники
- Intel
- TechPowerUp