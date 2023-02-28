Кристалл с 3D V-Cache принудительно назначить приложению легко, а вот наоборот — не очень.

Timothy Dykes, Unsplash

Первые процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache сегодня поступают в продажу — это модели с двумя кристаллами ядер, 16-ядерный 7950X3D и 12-ядерный 7900X3D, как уже отмечалось в ряде новостей, только один кристалл с ядрами этих процессоров оснащается 3D V-Cache. Чтобы нагрузка распределялась по кристаллам правильно, в частности, игры использовали кристалл с большим кэшем, были внедрены оптимизации в BIOS, Windows и драйвера, так что для максимальной производительности потребуется выполнить ряд условий, о чём подробнее рассказывалось вчера. Для определения игровой нагрузки драйверы AMD работают сообща с игровыми возможностями Windows, включая игровую панель Xbox. Как это всё выглядит для пользователя можно увидеть в кратком обзоре на YouTube канале издания PCWorld.

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В первую очередь было показано, как процессор распределяет нагрузку по кристаллам в Cinebench R23. В однопоточном тестировании автоматически был выбран кристалл с наибольшей частотой ядер. Однако, если пользователь желает назначить выполнение приложения ядрами в 3D V-Cache кристалле, достаточно открыть игровую панель Xbox, перейти в настройки и в первой же вкладке основных настроек отметить пункт «Запомнить, что это игра», делать это нужно не выходя из приложения. После этого Cinebench R23 автоматически запускался на ядрах 3D V-Cache кристалла и результат ожидаемо оказался ниже, поскольку бенчмарк не использует дополнительную кэш-память, а частота ядер ниже.

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Всё сложнее, если пользователь хочет запустить игру на кристалле с более высокой частотой ядер, в интерфейсе программного обеспечения не предусмотрен такой вариант выбора. В данном случае оптимизации приходится переопределять глобально в BIOS, устанавливая приоритет для кристалла с высокой частотой, что неудобно, возврат в прежнее состояние опять потребует перезагрузки. Остаётся надеяться, что в ПО реализуют более удобный переключатель, правда актуальным он вряд ли будет: игра Shadow of the Tomb Raider при настройках по умолчанию без проблем была назначена 3D V-Cache кристаллу и результатом встроенного бенчмарка были 373 FPS, когда на обычном кристалле производительность оказалась на 20% ниже — 298 FPS.