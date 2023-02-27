Для наилучшей производительности нужно соблюсти немало условий.

В Сети появились обзоры первых процессоров AMD Ryzen 9 7000 c 3D V-Cache — это 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D и 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D. Один из наиболее детальных обзоров 7950X3D подготовили специалисты TechPowerUp, в материале можно найти множество нюансов настройки, а также результаты тестирования в различных режимах и в разгоне.

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В частности, рассказывается об обновлении набора драйверов для чипсета, сегодня эта тема уже была затронута, теперь можно внести некоторые дополнения. Специалисты объясняют, что 3D V-Cache Performance Optimizer Driver гарантирует перенос рабочей нагрузки от игр на кристалл с 3D V-Cache за счёт динамического изменения приоритетных ядер в планировщике Windows. Ядра во втором кристалле без дополнительного кэша паркуются, но PPM Provisioning File Driver подключает их по мере необходимости для выполнения фоновых задач. Поведение драйвера можно изменить в BIOS, вручную установив более высокий приоритет для кристалла с 3D V-Cache или более высокой частотой. Оптимизацию можно вообще отключить.

В обзоре Tom’s Hardware перечислены минимальные требования для эффективной работы новых процессоров Ryzen 9 7000X3D:

Windows 10 1903, Windows 11 21H2 и более современные

новый драйвер чипсета

обновлённый BIOS

игровой режим Windows

обновлённая версия игровой панели Xbox

Драйвер обменивается данными с игровым режимом Windows, который становится активным, когда игровая панель Xbox обнаруживает запущенную игру. В TechPowerUp отметили, что драйверу удалось распознать не все игры, но достаточно вручную добавить игру в панель Xbox, чтобы процессор назначил её нужному кристаллу с 3D V-Cache. Новые Ryzen 9 7000X3D во многом зависят от правильной работы Windows и драйверов, нужна полноценная версия операционной системы с игровыми возможностями, не исключено, что иногда от пользователя потребуется дополнительное участие, если он хочет максимизировать производительность. Как отметил Igor's LAB, это касается не только игр, но и рабочих приложений, при этом специалист дал понять, что не желает тратить время на настройки, особенно в рабочем процессе: «AMD придётся справиться с этим самостоятельно». В Eurogamer также рассказали, что руководство по настройке для рецензентов занимало 47 страниц.

Часть данных TechPowerUp по относительной производительности в 1080p. Источник: TechPowerUp

Что касается результатов, TechPowerUp утверждает, что в интенсивных рабочих нагрузках Ryzen 9 7950X3D немного отстаёт от 7950X из-за более низкой частоты ядер в кристалле с 3D V-Cache, но этот недостаток с лихвой компенсируется в тех приложениях, где дополнительный кэш используется. В сравнении с Intel Core i9-13900K победителя выбрать сложно, но за счёт более высокой частоты процессор Intel в среднем на пару процентов быстрее. В играх 7950X3D гораздо лучше 7950X, в некоторых преимущество находится в диапазоне 20…35%, другие рецензенты отмечали и большее преимущество — до 40%. Относительно Core i9-13900K победителя опять определить сложно, в TechPowerUp отмечают, что результаты меняются в пользу того или иного процессора в зависимости от игровой сцены. Используемые рецензентами сценарии показали преимущество 7950X3D в разрешении 1080p и небольшое отставание в 1440p и 4K. Однако 7950X3D требовал значительно меньше энергии, потребляя в Cyberpunk 2077 50 Вт против 200 Вт 13900K.

В некоторых играх 7950X3D выходит в лидеры благодаря PBO, но его настройка связана с рядом сложностей, один из недостатков процессора — меньший температурный лимит 89°C. Из-за этого активация PBO приводит тепловому троттлингу, даже с продвинутым охлаждением, приходится снижать напряжение и тогда можно повысить производительность примерно на 2%.

Краткий вариант диаграммы средней производительности в 1080p, Ryzen 9 7950X3D безоговорочный лидер. Источник: Tom's Hardware

Tom’s Hardware, как и многие другие рецензенты, признают Ryzen 9 7950X3D лучшим игровым процессором, действительно, на диаграммах 7950X3D с включённым PBO нет равных, даже Core i9-13900KS остался позади. В многопоточных рабочих приложениях 7950X3D может сравняться с конкурентом при правильной настройке PBO и напряжения, но в малопоточных быстрее всё же Intel за счёт более высоких частот. В остальном, отмечается невероятная энергоэффективность и высокая цена, хотя 13900KS стоит столько же. Геймерам специалисты рекомендуют дождаться 7800X3D, он дешевле, а в играх, скорее всего, также хорош, зависимость от программного обеспечения меньше, поскольку процессор имеет один кристалл с ядрами.

Многие ресурсы называют Ryzen 9 7950X3D лучшим процессором для игр с невероятной энергоэффективностью, в их числе и ComputerBase, с другой стороны, есть ресурсы, которые дали более сдержанную оценку, как TechPowerUp. Многое зависит от тестовых сцен и настроек, поэтому для окончательных выводов нужно изучить немало обзоров: на YouTube огромный наплыв обзоров, в их числе материал GamersNexus.

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