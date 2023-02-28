Вчерашние обзоры процессоров AMD Ryzen 9 7900 с 3D V-Cache были сосредоточены на старшей 16-ядерной модели 7950X3D. По непонятным причинам вторая 12-ядерная модель 7900X3D осталась практически без внимания. В Сети удалось найти обзор на японском YouTube канале «Дядя FPS» (FPSおじさん) и, судя по всему, в играх 7900X3D может быть также хорош, как и 7950X3D, поэтому рецензенты и советуют геймерам дождаться самого младшего 3D V-Cache процессора в серии — 8-ядерного Ryzen 7 7800X3D. Также обзор демонстрирует, каким же отличным вариантом для владельцев платформы AM4 является Ryzen 7 5800X3D.
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В отсутствии подробных обзоров Ryzen 9 7900X3D пользователи задавались вопросом о конфигурации кристаллов с ядрами, является ли она симметричной или AMD использовала другой подход при компоновке кристаллов. На вопрос ответил редактор ресурса HardwareLuxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling), который в социальных сетях сообщил о применении симметричной конфигурации, передаёт VideoCardz. Таким образом, Ryzen 9 7900X3D состоит из двух 6-ядерных кристаллов, на одном из которых размещается 3D V-Cache. Поскольку алгоритмы в операционной системе Windows и драйверах автоматически переносят игровую нагрузку на кристалл с дополнительным кэшем, паркуя ядра во втором кристалле без кэша, можно заключить, что в играх Ryzen 9 7900X3D фактически превращается в 6-ядерный процессор с 3D V-Cache. Однако припаркованные ядра могут подключаться по мере необходимости, что объяснялось накануне.
- Источники
- VideoCardz
- FPSおじさん, YouTube