Сегодня Mozilla выпустит точечное исправление 110.0.1 для веб-браузера Firefox, исправив ряд уязвимостей и проблем, сообщает gHacks. До официального выпуска браузера подробности о закрытых уязвимостях пока не разглашаются, но есть информация об исправленных ошибках и недочётах. Так крайне неприятный недочёт касался очистки cookie-файлов, так при очистке недавних cookie браузер удалял все, с новым выпуском это должно быть исправлено. Также в сборках для операционных систем Windows были замечены проблемы с вызовом менеджера закладок.
реклама
В сборках браузера для Linux исправили сбои WebGL, когда операционная система запускалась внутри виртуальной машины VMWare, а в сборках для Mac OS была исправлена проблема, из-за которой контекстные меню периодически открывались не на переднем плане, перекрываясь другими элементами интерфейса браузера.
Что касается исправлений безопасности, всего их ожидается пять, некоторые из которых специфичны определённым операционным системам. А следующий крупный выпуск Firefox запланирован на середину марта.
- Источники
- gHacks