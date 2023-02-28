Также ожидается пять исправлений безопасности и другие фиксы.

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Сегодня Mozilla выпустит точечное исправление 110.0.1 для веб-браузера Firefox, исправив ряд уязвимостей и проблем, сообщает gHacks. До официального выпуска браузера подробности о закрытых уязвимостях пока не разглашаются, но есть информация об исправленных ошибках и недочётах. Так крайне неприятный недочёт касался очистки cookie-файлов, так при очистке недавних cookie браузер удалял все, с новым выпуском это должно быть исправлено. Также в сборках для операционных систем Windows были замечены проблемы с вызовом менеджера закладок.

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В сборках браузера для Linux исправили сбои WebGL, когда операционная система запускалась внутри виртуальной машины VMWare, а в сборках для Mac OS была исправлена проблема, из-за которой контекстные меню периодически открывались не на переднем плане, перекрываясь другими элементами интерфейса браузера.

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Что касается исправлений безопасности, всего их ожидается пять, некоторые из которых специфичны определённым операционным системам. А следующий крупный выпуск Firefox запланирован на середину марта.

Источники gHacks