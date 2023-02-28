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Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 9 7950X3D смогли разогнать до 5,9 ГГц, несмотря на заблокированный множитель
Оверклокер рассказал про нюансы и особенности новых процессоров.
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Вчера появились первые обзоры процессоров AMD Ryzen 9 7000 с 3D V-Cache, многие рецензенты назвали 7950X3D лучшим игровым процессором, хотя результаты не всегда однозначны. Кроме того, производительность процессора зависит от правильной установки и настройки драйверов и игровых возможностей Windows. Правильный разгон иногда помогает 7950X3D опередить конкурента, но в традиционном понимании разгон процессора не доступен: множитель ядер заблокирован. Однако в новом поколении процессоров 3D V-Cache появилась возможность настраивать PBO и регулировать напряжения, при правильной настройке это позволит значительно поднять производительность.

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Известный блогер и оверклокер SkatterBencher подробно описывает каждую из возможных стратегий для повышения производительности, углубляясь в различные технические детали, так становится известно, что кристалл CCD0 с 3D V-Cache имеет предел максимальной частоты 5250 МГц и напряжения 1,2 В, а CCD1 без 3D V-Cache может работать на частотах вплоть до 5750 МГц при напряжении до 1,4 В. За счёт PBO2 и тонкой настройки зависимости напряжение-частота оверклокер смог заставить процессор работать на частоте до 5900 МГц.

Источник: SkatterBencher

Специалист рассказал о наличии у процессоров Raphael режима ECLK для изменения частоты базового генератора. Ранее он был доступен на процессорах Ryzen 2000 Pinnacle Ridge, но впоследствии был удалён. Изменение частоты базового генератора — это ещё один «рычаг», доступный для управления зависимостью частот от напряжения и температуры, повышения максимальной частоты. Повышение частоты базового генератора приводит к увеличению частот в точках графика без изменения присвоенных им напряжений и температурных лимитов.

Источник: SkatterBencher

В Prime95 стоковый процессор работает на частоте 4255 МГц, при отключении инструкций AVX512 тактовая частота увеличивается до 4553 МГц. В купе со всем набором дополнительных оптимизаций пиковая частота возрастает до 4592 МГц под максимальной нагрузкой Prime95. Как показывают результаты тестов, это позволяет повысить производительность до 9% в синтетических тестах, но в играх прирост скромный, пара процентов. Вероятно, в некоторых специфических сценариях такая тонкая настройка может принести куда более существенный результат. SkatterBencher подробно описывает все сценарии настройки в статье на своём сайте.

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Источники
SkatterBencher
VideoCardz
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#amd #amd ryzen #процессор
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