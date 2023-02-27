На днях сообщалось, что в новый набор драйверов для чипсетов AMD входит обновлённый драйвер 3D V-Cache performance Optimizer версии 1.0.0.7, который должен содержать дополнительные оптимизации для процессоров Ryzen 7000X3D. Также ранее стало известно о наличии в новых версиях BIOS оптимизаций для приоритизации разных кристаллов процессоров Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D. Ресурс VideoCardz опубликовал некоторые подробности этих нововведений, действительно, для наиболее эффективной работы Ryzen 9 7000 потребуется набор драйверов чипсета версии 5.01.03.005 или новее.
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Для наилучшей производительности в условиях разнохарактерных нагрузок драйвер анализирует быстродействие в реальном времени и динамически изменяет приоритет используемых ядер на основе информации о характере нагрузки, отдавая предпочтение комплексу в кристалле с 3D V-Cache или стандартном с более высокой частотой. Драйвер работает автоматически, но пользователь волен переопределять его поведение настройками BIOS, указывая системе отдавать предпочтение ядрам в том или ином кристалле.
Чтобы повысить производительность процессоров в игровых сценариях, AMD разработала PPM Provisioning File Driver. Этот драйвер должен автоматически привязывать выполнение игровых процессов к кристаллу с 3D V-Cache и «парковать» второй комплекс ядер в кристалле без дополнительного кэша. Однако, если будет выявлена потребность в большем количестве ядер, ядра из «запаркованного» комплекса будут автоматически подключаться к работе.
Обзоры процессоров Ryzen 7000X3D ожидаются сегодня вечером, так что скоро можно будет узнать, насколько всё это эффективно работает и удалось ли AMD создать лучшие игровые процессоры.
- Источники
- VideoCardz