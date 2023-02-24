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Оптимизации для 3D V-Cache процессоров AMD обновились в наборе драйверов чипсета версии 5.01.29.2026
На сайте AMD драйверов ещё нет, но на сайтах производителей плат они уже появляются.
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AMD обновляет драйвера для оптимизации производительности процессоров 3D V-Cache в новом наборе для чипсетов версии 5.01.29.2026, сообщает Neowin со ссылкой на Twitter* блогера @9550pro. Драйвер 3D V-Cache performance Optimizer версии 1.0.0.7, как ожидается, внесёт новые оптимизации в Windows 11, а также в Windows 10. Возможно, эти оптимизации уже включают необходимые изменения для эффективного распределения процессов по разным кристаллам процессоров Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D. Как стало известно ранее, такие оптимизации могут быть реализованы не только на уровне драйвера и ОС, но и в BIOS материнских плат, например, дополнительные алгоритмы компания ASUS внедряет в новые прошивки.

Источник: @9550pro, Twitter*

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На веб-сайте AMD эти драйверы ещё не опубликованы, однако начинают появляться на сайтах партнёров компании по производству материнских плат, таких как ASRock — драйвер уже добавлен для ряда плат X670 и B650. К слову, недавно AMD опубликовала информацию о серьёзной уязвимости в программном обеспечении Ryzen Master, которое лучше обновить до новой версии. Первые обзоры новых процессоров 3D V-Cache  ожидаются 27 февраля.

Источник: ASRock
Источники
Neowin и @9550pro, Twitter*
ASRock
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#amd #материнские платы #amd ryzen #драйверы
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