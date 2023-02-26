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Похоже, Intel увеличила поставки видеокарт Arc A750 после снижения рекомендованной цены
Видеокарта активно продвигается как более выгодное приобретение чем GeForce RTX 3060.
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В последнее время Intel особенно активизировалась в продвижении одной из своих видеокарт, модели Arc A750, которая в семействе Arc Alchemist является субфлагманской. За масштабной оптимизацией драйверов последовало снижение рекомендованной цены и серия официальных публикаций о преимуществе A750 над NVIDIA GeForce RTX 3060 по стоимости одного кадра (FPS/$). Одновременно с этим зарубежные издания отмечают значительное улучшение доступности, в Великобритании об этом пишет OC3D, а в VideoCardz обнаружили, что более 1000 моделей A750 ожидают покупателей на сайте французской торговой сети PC21.

Источник: VideoCardz и PC21.fr

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Что интересно, при рекомендованной цене 249 долларов США покупатели в некоторых регионах могут рассчитывать на бонусы в виде купонов для активации игр и приложений, если повезёт, стоимость полученного программного обеспечения может окупить видеокарту вдвое. Возможно, увеличение поставок повлияет и на расширение ассортимента нестандартных моделей у сторонних производителей-партнёров Intel. К слову, ранее появились слухи о небольшом обновлении семейства Arc Alchemist в этом году, инсайдеры ожидают новинок в бюджетном и средне-бюджетном сегментах.

Источники
OC3D
VideoCardz и PC21.fr
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#intel #видеокарты #intel arc
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