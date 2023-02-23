Для максимальной производительности рекомендуется обновить BIOS.

Компания ASRock присоединяется к производителям материнских плат, объявившим о поддержке небинарных модулей оперативной памяти DDR5 на решениях Intel 600 и 700 серии. Ранее об этом уже заявили MSI и GIGABYTE, но, в отличие от них, ASRock рекомендует обновить BIOS материнских плат, чтобы добиться максимальной производительности, при этом работать новые модули должны и без обновления прошивки. Не лишним будет ещё раз отметить, что небинарные модули позволяют не только сделать для потребителя выбор оперативной памяти более гибким, но и увеличить максимально доступный объём памяти: на платах с парой разъёмов DIMM до 96 ГБ, а на платах с четырьмя разъёмами — до 192 ГБ.

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На данный момент на рынке доступно ещё не так много небинарных модулей, первые были представлены под брендом Crucial, недавно о выпуске широкого ассортимента комплектов объявила Corsair. По объёму модули доступны в двух вариантах, на 24 ГБ и 48 ГБ, похоже, что самыми быстрыми предложениями на данный момент являются варианты DDR5-5600.

Источники ASRock