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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Corsair представила комплекты памяти DDR5 объёмом до 192 ГБ с небинарными модулями
Наконец-то станет больше вариантов при выборе памяти.
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Немного времени прошло с первых объявлений производителей материнских плат о поддержке небинарных модулей DDR5 решениями на базе чипсетов Intel 600 и 700-серии, как в конце прошлой недели в Китае заметили новые комплекты Corsair. Предполагалось, что глобальный релиз не заставит себя долго ждать, так и получилось, накануне компания официально представила новые комплекты на 192 ГБ (4×48 ГБ), 96 ГБ (2×48 ГБ) и 48 ГБ (2×24 ГБ) в сериях Vengeance и Vengeance RGB.

Источник: Corsair

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Парные комплекты на 96 ГБ и 48 ГБ компания выпускает сразу, они доступны в официальном интернет магазине и дистрибьютеров продукции Corsair. Кроме вариаций с подсветкой и без, на выбор доступны по две спецификации: 5600 МТ/с и 5200 МТ/с. Самый большой комплект объёмом 192 ГБ планируется выпустить 7 марта, в данном случае говорится только о скорости 5200 МТ/с. В числе преимуществ серии Vengeance производитель упоминает тщательный отбор и проверку микросхем, качественные печатные платы для превосходного уровня сигнала, ограниченную пожизненную гарантию.

Источники
Corsair
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#ddr5 #оперативная память #corsair
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