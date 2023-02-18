Компании MSI и GIGABYTE объявили, что произведённые ими материнские платы Intel LGA 1700 на базе чипсетов 600 и 700 серии поддерживают небинарные модули памяти DDR5 объёмом 24 ГБ и 48 ГБ, обновление BIOS не требуется. Специалисты ожидают, что в ближайшее время все производители материнских плат сделают аналогичные заявления. Небинарные модули делают подбор оперативной памяти более гибким и увеличивают максимально возможный объём, доступный для установки: до 96 ГБ на платах с двумя слотами и до 192 ГБ на платах с четырьмя слотами DIMM. Всё прекрасно, только модулей таких в продаже не видно, но похоже, что в ближайшее время ситуация может быстро поменяться: Corsair представила в Китае комплекты памяти Vengeance с небинарными модулями DDR5, сообщает Wccftech со ссылкой на ITHome.
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В то время как Crucial является первым производителем, выпустившим комплекты памяти на 24 ГБ и 48 ГБ, Corsair первой выпускает комплекты с радиаторами и RGB-подсветкой. Производитель подготовил в линейке Vengeance парные комплекты DDR5-5600 общим объёмом 48 ГБ и 96 ГБ с поддержкой профилей Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Комплект без RGB подсветки общим объёмом 48 ГБ доступен по цене 2599 юаней, примерно 380 долларов США, комплект на 96 ГБ стоит 3799 юаней, примерно 550 долларов США. Наличие RGB подсветки увеличивает цену на 15% для меньшего и на 5% для большего из комплектов.
Corsair Vengeance DDR5:
- 24 ГБ × 2 — 2599 RMB (378 USD)
- 24 ГБ × 2 — 2999 RMB (436 USD)
- 48 ГБ × 2 — 3799 RMB (553 USD)
- 48 ГБ × 2 — 3999 RMB (582 USD)
Комплекты были выпущены только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но ожидается, что их представят глобально в ближайшие дни.
- Источники
- Corsair, JD.com
- ITHome
- Wccftech