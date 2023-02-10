Повышается гибкость при выборе и максимально возможный объём.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Многих пользователей может мучать вопрос выбора объёма оперативной памяти, для игровых компьютеров 16 ГБ уже не так много, но 32 ГБ кажется избыточным, а кому мало 32 ГБ, может быть много 64 ГБ и так далее. Владельцам материнских плат с двумя разъёмами DIMM не нарастить объём выше 64 ГБ, а таких плат много среди флагманских. Если занять все четыре слота на соответствующих моделях, ухудшается разгон, а ещё хуже — появляются ограничения максимальной скорости работы гораздо ниже спецификаций памяти. Похоже, что если не все эти сложности, то большинство из них скоро уйдут в прошлое. MSI сообщила, что все её материнские платы серий MEG, MPG, MAG и PRO на базе чипсетов Intel 600 и 700-серий совместимы c модулями DDR5 объёмом 24 ГБ и 48 ГБ.

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Это не только повышает гибкость при выборе объёма, но и во многих случаях позволяет увеличить максимально возможный объём памяти: с 64 до 96 ГБ для плат с двумя разъёмами DIMM и со 128 ГБ до 192 ГБ для плат с четырьмя разъёмами DIMM. Для поддержки новой памяти не нужно обновлять BIOS, модули уже должны работать в материнских платах, перечисленных выше, даже в бюджетных на базе чипсета H610.

Модули промежуточного объёма 24 ГБ и 48 ГБ называют «небинарными» или недвоичными, по мере увеличения ёмкости они не следует привычному двоичному масштабу 8-16-32-64 и т.д. Вместо 16-гигабитных микросхем DRAM, используемых в большинстве модулей памяти DDR5, в небинарных используются микросхемы плотностью 24 Гбит, объясняет The Register. С помощью 20 таких микросхем можно создать модуль объёмом 48 ГБ.

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По информации Tom’s Hardware, вскоре о поддержке таких модулей заявят и другие производители материнских плат. Первой компанией, анонсировавшей модули объёмом 24 и 48 ГБ, является Micron — DDR5-5200 и DDR5-5600 под брендом Crucial, сообщал около месяца назад японский ресурс Mynavi.