Конфигурации с 2 модулями DIMM по 24 ГБ поддерживают профили XMP 7000.

Unervi González, Unsplash

Как и ожидалось, всё больше производителей материнских плат начинают объявлять о поддержке новых небинарных модулей оперативной памяти DDR5, наконец-то появилась возможность установить 24 ГБ или 48 ГБ оперативной памяти. О поддержке таких модулей DDR5 своими материнскими платами на базе чипсетов Intel 700 и 600 серий объявила GIGABYTE, для этого не потребуется обновление BIOS. Остаётся надеяться, что в будущем поддержка расширится, а в продаже появится большой ассортимент небинарных модулей, что облегчит вопрос выбора объёма оперативной памяти.

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Кроме того, появление модулей на 24 ГБ и 48 ГБ увеличивает максимально возможный объём оперативной памяти на материнских платах: со 128 ГБ до 192 ГБ на моделях с четырьмя модулями DIMM, с 64 ГБ до 96 ГБ на моделях с двумя модулями DIMM, последнее особенно актуально для многих флагманских плат, где количество слотов памяти уменьшено. Также компания отмечает, что конфигурации с 2 модулями DIMM по 24 ГБ поддерживают профили XMP 7000.

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Ранее аналогичное объявление сделала компания MSI.

Источники GIGABYTE TechPowerUp