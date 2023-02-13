Хотя её GPU явно способен на большее.

Manuel, Unsplash

Игровая видеокарта MTT S80 от молодой китайской компании Moores Threads удостоилась за последние месяцы большего внимания со стороны техноблогеров и в Сети появились подробные обзоры, которые позволяют уже более определённо понять, на что способна новинка. Например, YouTube блогер 뻘짓연구소 сравнил MTT S80 с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1060 и GT 1030, а также показал процесс разборки модели, которая оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами и большим радиатором на четырёх тепловых трубках.

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По производительности MTT S80 пока ближе к GT 1030, в лучших случаях, когда видеокарта вообще работает адекватно, хотя по расчётной вычислительной производительности FP32 графический процессор может конкурировать с RTX 3060. Такое положение дел обосновывают ещё недостаточно развитыми драйверами, что не позволяет задействовать весь потенциал GPU. Энергопотребление MTT S80 достигает 250 Вт, когда GT 1030 требует всего лишь 30 Вт, стоимость видеокарты Moores Threads тоже много выше.

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Какие-то простые игры наподобие Kartrider для MTT S80 не составляют проблем, приемлемая производительность была в CS GO, League of Legends, покрутив настройки можно добиться удовлетворительной производительности в не самых современных проектах, например, Assassin’s Creed Revelations. Для полноценной картины нужны ещё более масштабные тесты в разных настройках. Ранее MTT S80 сравнили с Intel Arc A770 в ряде бенчмарков.