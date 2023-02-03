По основным характеристикам видеокарты схожи.

Manuel, Unsplash

В ноябре прошлого года китайская компания Moore Threads представила дискретную игровую видеокарту для настольных компьютеров MTT S80 с довольно интересными спецификациями. Так графический процессор Chunxiao (кит. 春晓) имел в распоряжении 4096 шейдерных ALU, выделенные тензорные блоки и работал на частоте до 1,8 ГГц. Видеокарта поддерживала PCIe Gen5 и оснащалась 16 ГБ 256-битной GDDR6 видеопамяти. В Китае устройство было доступно в продаже, а обзоры можно было найти на сайтах региональных технологических СМИ. Похоже, что накануне появились первые обзоры не из Китая, сообщает 3DCenter, Twitter* блогер @Loeschzwerg_3DC заполучил новинку и сравнил (#1, #2) в нескольких тестах с Intel Arc A770, графический процессор которой тоже имеет 4096 шейдерных ALU.

реклама

Владельцу удалось запустить на MTT S80 только DirectX 9 и 11 бенчмарки, первые результаты были получены в 3DMark03 и 3DMark06 — китайская MTT S80 оказалась до 65% хуже. Однако специалисты отмечают, что истинный уровень MTT S80 из этих остаётся непонятным, бенчмарки уже очень старые и видеокарта Intel вряд ли показывает в них свой реальный уровень производительности. Так единственный найденный специалистами 3DCenter результат Radeon RX 6400 в 3DMark06 составляет 27508 баллов, что вдвое превышает оценку MTT S80. Однако стоит отметить, что компания Moore Threads была основана в 2020 году и за такое короткое время выпустила уже не одну серию видеокарт.

Источники @Loeschzwerg_3DC, Twitter* #1, #2 3DCenter * заблокирован в РФ