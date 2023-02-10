В частности, изменится интерфейс.

По сообщению в официальном блоге, этим летом почтовый клиент отметит 20-летний юбилей и приуроченное к этой дате обновление Thunderbird 115 Supernova станет «капитальным ремонтом программного обеспечения». Подготовлены обширные изменения для основной кодовой базы и интерфейса, чтобы избавиться от различных недочётов, накопившихся за последние 10 лет. Этот капитальный ремонт заложит прочную основу для дальнейшего развития почтового клиента на следующие два десятилетия.

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В ближайшие три года разработчики дочерней Mozilla организации MZLA Technologies будут заниматься обновлением кодовой базы, чтобы сделать её компактнее, надёжнее, устранить старые недоработки и ограничения, а также создать согласованный, адаптируемый и настраиваемый интерфейс. Планируется переход на ежемесячный график новых версий. Релиз Thunderbird 115 запланирован на июль и в этой версии уже будет реализован современный интерфейс, который должен быть прост и понятен для новых пользователей, а старым и опытным предложить широкую настраиваемость.

Источники Thunderbird