Единственная на данный момент Mini-ITX плата X670E.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Asus на данный момент является единственной компанией, выпустившей Mini-ITX материнскую плату на базе чипсета X670E. Также в ассортименте Asus есть MicroATX вариант, но по реализации конструкции наибольший интерес вызывает самая маленькая плата — ROG Strix X670E-I. Инженерам удалось вместить в столь малый форм-фактор две микросхемы Promontory21, на базе которых и основаны чипсеты AMD X670/E. Вторая микросхема значительно расширяет возможности, но как это всё поместить на Mini-ITX плату?

Вид на многоуровневую конструкцию. Источник: Asus

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Приходится работать в нескольких плоскостях. Инженеры Asus вынесли одну из микросхем Promontory21 на отдельную плату, которая соединяется с основной через разъём PCIe 4.0x4, также на плате располагается дополнительный M.2 разъём. Asus демонстрировала это решение на презентации, но подробно плату расширения мало кто рассматривал. Похоже, первым кто решился полностью разобрать ROG Strix X670E-I, является автор ресурса Uniko's Hardware, опубликовавший несколько обзорных фотографий в своём Twitter*.

В Asus ROG Strix X670E-I на отдельных платах реализовано не только одна из микросхем, но и некоторые другие элементы, есть несколько переходных плат, а также несколько плат с дополнительными интерфейсами, которым места в формате Mini-ITX уже не нашлось. Это хорошо видно на схеме платы в инструкции. К слову, встроенного аудио на плате тоже нет, вместо этого в комплекте присутствует продвинутый внешний аудио-блок ROG Strix Hive.

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На рынке могут появиться и другие платы, где одна из микросхем Promontory21 будет располагаться на отдельной плате. ASRock рассматривает такой вариант, но планирует действовать в несколько ином направлении — для расширения возможностей выпущенной материнской платы B650 Live Mixer. Она ориентирована на создателей контента, а данной категории пользователей возможностей расширения никогда не бывает много. Прототип платы показывал YouTube блогер Level1Techs, рассказав на тот момент, что ASRock обдумывает реализацию.