В прошлом году компания ASRock представила материнские платы LiveMixer, ориентированные на системы для создания контента. Платы отличаются ярким дизайном, оптимальным расположением слотов расширения и богатыми возможностями подключения, предлагая 14 USB на задней панели. Одна из плат выполнена для платформы AMD AM5 и основывается на чипсете B650. Кто-то может возразить, что X670 предложил бы для создателей контента ещё более широкие возможности подключения, похоже, в ASRock на этот счёт был разработан более интересный план. В руки YouTube канала Level1Techs попало специальное издание ASRock B650 LiveMixer, в комплектации которого присутствовала плата расширения X670 Xpansion Kit — она позволяет превратить B650 плату в X670, сообщает VideoCardz.
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Плата X670 Xpansion Kit добавляет к материнской плате дополнительную микросхему чипсета и расширяет возможности подключения. Как известно, чипсет B650 состоит из одной микросхемы Promontory21, а X670 из двух. Плата расширения предлагает два разъёма M.2 для установки PCIe x4 твердотельных накопителей, три USB Type-A, один USB Type-C, два разъёма SATA и сетевой адаптер 10 Гбит.
Идея отличная, но пока не стоит рассчитывать на её широкое распространение, для подключения такой платы недостаточно просто иметь свободный слот PCIe, должны быть предусмотрены дополнительные линии управления и специальная прошивка. Когда решение появится на рынке, пока неизвестно, как отмечается в обзоре, сейчас компания прощупывает почву. Появление таких плат расширения могло бы повысить интерес к платформе AMD AM5.
- Источники
- Level1Techs, YouTube
- VideoCardz