ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi — первая Mini-ITX материнская плата для платформы AMD AM5.

Компания ASUS накануне рассказала о новых материнских платах для платформы AMD AM5, в частности, показала первую mini-ITX плату ROG Strix X670E-I Gaming WiFi. Похоже, что энтузиасты и любители компактных сборок будут иметь возможность собрать миниатюрную систему с процессором AMD Ryzen 7000 (Raphael) прямо на запуске новой платформы. Модель серьёзно оснащена, в частности, присутствует разъём PCIe 5.0 x16 для установки видеокарты, два слота для памяти DDR5, а также M.2 разъёмы для установки твердотельных накопителей — один с поддержкой PCIe 5.0 и один PCIe 4.0. Схема подсистемы питания не уточняется, но на одном из слайдов презентации на выставке Gamescom можно рассмотреть плату подробнее, вероятно, используется схема 10+2, также видно, что радиатор охлаждения цепей питания оснащён вентилятором.

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Небольшой форм-фактор ограничивает возможности размещения на плате качественного аудио, поэтому инженеры ASUS решили мыслить нестандартно и отказались от встроенного решения в пользу внешней аудиосистемы ROG Strix Hive — такой вариант предлагает дополнительные возможности и позволил реализовать действительно высококлассную систему с кодеком ALC4050 и ЦАП ESS Sabre 9260Q. Есть возможность подключить гарнитуру, микрофон, присутствует оптический выход S/PDIF, регулятор громкости, дополнительный разъём USB 3.2 Gen 2 Type-C и разъём USB для обновления BIOS с помощью фирменной функции USB BIOS FlashBack.

Плата привлекает внимание необычными конструктивными решениями, если вспомнить давние слухи о чипсетах AMD нового поколения, высказывались предположения, что флагманский вариант будет состоять из двух микросхем и это усложнит реализацию материнских плат в форм-факторе mini-ITX. Это действительно так, но инженеры ASUS смогли найти решение — одна из микросхем чипсета вынесена на отдельную плату, что также можно было заметить в презентации. Также на отдельной плате ROG FPS-II размещены разъёмы для подключения передней панели, два порта SATA и другие переключатели.

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