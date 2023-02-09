Про поддержку игры компания ничего не упомянула в списке изменений.

На удивление, вчерашнее обновление драйвера NVIDIA не принесло поддержку технологии RTX Video Super Resolution на видеокарты GeForce RTX 40 и 30 серии, хотя браузер Google Chrome уже обновился до 110 версии и готов к работе с этой технологией. Поддержку собирались внедрить в феврале, месяц ещё не завершился, так что пока всё рамках графика, но всё же хотелось бы знать более точные сроки. Владельцы видеокарт NVIDIA поинтересовались на официальном форуме, когда же появится драйвер RTX Video Super Resolution: «Позже в этом месяце в нашей ветке драйверов R530», — ответил один из сотрудников.

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Также в Сети обсуждают отсутствие в новом драйвере поддержки Hogwarts Legacy, но на самом деле ситуация в данном вопросе до конца не ясна. Официально NVIDIA не упомянула игру в списке поддерживаемых, но по сообщениям некоторых пользователей, Game Ready профиль Hogwarts Legacy присутствует в драйвере. Об этом подробно рассказал пользователь Reddit под псевдонимом m_w_h, почему этого нет в списке изменений, пока остаётся загадкой.

Источники NVIDIA Reddit