Пользователи Windows 7 и 8.1 остаются на 109 версии.

Lauren Edvalson, Unsplash

В Google сообщили о готовности 110 стабильной версии веб-браузера Chrome для широкого развёртывания, которое будет происходить в ближайшие дни и недели. Новый выпуск подготовлен для операционных систем Windows, Mac и Linux. В первом случае не лишним будет напомнить о прекращении поддержки Windows 7 и 8.1. Новая версия Chrome получает номер сборки 110.0.5481.77, также пользователи Windows могут получить версию, оканчивающуюся на 78. Пользователям старых Windows, оставшимся на 109 версии Chrome, стоит обратить внимание на список исправленных уязвимостей из 15 позиций: три высокого класса опасности и ещё четыре среднего.

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Основные изменения новой версии уже отмечались ранее, для владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 и 40 серии может быть интересно появление в браузере масштабирования видео RTX Video Super Resolution. Технология включена по умолчанию, но, чтобы она заработала, также нужно дождаться обновления драйвера. Позже масштабирование видео сделают доступным и на видеокартах RTX 20. На данный момент известно, что технология использует ИИ и позволяет качественно масштабировать видео из разрешения 1080p в 4K.

Источники Google