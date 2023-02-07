Накопитель может потерять несколько десятков процентов ресурса за короткий промежуток времени.

Пользователи ряда твердотельных накопителей SSD M.2 NVMe компании Samsung в последнее время сталкиваются с различными проблемами. Так некоторые модели 980 Pro могут быстро выйти из строя: диагностические утилиты регистрируют большое количество ошибок, из-за которых накопитель спустя какое-то время либо блокируется на запись, либо вообще отказывается работать, — в данном случае Samsung уже выпустила исправление. Но проблемам также подвержены новейшие накопители 990 Pro, пользователи жалуются на аномально быстрый расход ресурса, в Tom’s Hardware сообщают, что в данном случае исправление может появиться в ближайшее время.

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Специалисты ресурса ссылаются на ряд источников, в том числе, информацию от модератора официального форума Samsung Community. Он подтвердил, что в компании смогли выявить сценарии, при которых наблюдается снижение ресурса. Samsung продолжает рассматривать обращения потребителей, но по большей части обновление прошивки с исправлениями уже готово и его могут выпустить в феврале — точные сроки не называются.

Источники Tom's Hardware Samsung Community * заблокирован в РФ