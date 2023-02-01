Некоторые модели быстро выходят из строя.

Samsung выпустила обновление прошивки для твердотельных накопителей серии 980 Pro, чтобы исправить серьёзные проблемы с некоторыми моделями, передаёт ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на сообщения владельцев накопителей и исследование компании Puget Systems. Как отмечают специалисты, за последние месяцы в Сети появилось множество жалоб от владельцев, которые сообщали об аномальном росте количества ошибок с кодами 0E и 03 в SMART отчёте о состоянии накопителя. Количество ошибок могло достигать десятков тысяч, после чего накопитель переходил в режим только для чтения — полноценно использовать его было уже невозможно.

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Наибольшее количество сообщений о проблемах относится к накопителям 980 Pro объёмом 2 ТБ с прошивкой 3B2QGXA7, первопричина ошибок неизвестна. Владельцам таких накопителей рекомендуется как можно скорее обратить внимание на его состояние и обновить прошивку, сделать это можно с помощью фирменного программного обеспечения Samsung SSD Magician, новейшая прошивка имеет обозначение 5B2QGXA7. При возникновении проблем с обновлением или, если накопитель уже пришёл в неработоспособное состояние, специалисты рекомендуют обратиться к сборщику системы или напрямую в Samsung. Подробная инструкция по обновлению опубликована специалистами Puget Systems.