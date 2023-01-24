В прошлом году компания Samsung представила новые твердотельные накопители M.2 SSD серии 990 Pro, производительные PCIe Gen4 решения на базе V-NAND флэш-памяти, оснащённые DRAM кэшем. Всего было представлено три накопителя, самые вместительные объёмом 2 ТБ и 4 ТБ могли похвастаться внушительным ресурсом, 1200 TBW и 2400 TBW соответственно, но похоже, что как раз-таки с ресурсом у накопителей могут быть какие-то проблемы. Как сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на отчёты владельцев Samsung 990 Pro в различных сообществах, ресурс накопителей расходуется аномально быстро.
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Среди описываемых случаев потеря ресурса в размере 7% за один месяц при записи примерно 6,6 ТБ данных на накопитель Samsung 990 Pro 2 ТБ. Худший случай — потеря 36% ресурса после записи всего лишь 2 ТБ данных. Очевидно, что это не соответствует заявленным спецификациям, чтобы потерять 1% ресурса на модели объёмом 2 ТБ нужно записать на накопитель 12 ТБ данных.
Известен случай, когда владельцу удалось заменить по гарантии накопитель, потерявший около 6% ресурса за две недели. Точная причина проблемы на данный момент неизвестна, она может носить как аппаратный, так и программный характер, в частности, не зависеть от Samsung. Специалисты рассчитывают, что компания обратит внимание на описываемые аномалии и проведёт расследование, но официально об этом пока ничего неизвестно.
- Источники
- Tom's Hardware