Компания выпустила фирменные решения Radeon RX 7900 с задержкой.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания MSI не представила свои видеокарты Radeon RX 7900 после официального запуска серии в прошлом году, сообщив, что фирменные модели стоит ожидать позже, в начале 2023 года. Эти модели MSI впервые были показаны на выставке CES 2023 в начале января, теперь, спустя месяц, их заметили в продаже на торговых площадках в США, сообщают TechPowerUp и VideoCardz со ссылкой на Newegg.

реклама

Модель MSI Radeon RX 7900 XTX Gaming Trio Classic американский ритейлер выставил на продажу по цене около 1100 долларов США и это на 22% больше заявленной рекомендованной цены AMD. В случае с вариантом XT повышение цены менее заметно и составляет около 5,5% — модель RX 7900 XT Gaming Trio Classic стоит около 950 долларов США.

Серия RX 7900 Gaming Trio Classic отличается усовершенствованной инженерами MSI печатной платой, в частности, используются три 8-контактных разъёма питания вместо двух. Приставка Classic указывает на применение охлаждения GAMING с тремя вентиляторами из серии RX 6900, есть изменения в дизайне, но они незначительны. Появление аналогичных вариантов ранее было замечено в серии NVIDIA GeForce RTX 40.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Пока нет никаких новостей о планах MSI выпустить видеокарты Radeon RX 7900 в более современных и продвинутых вариантах, таких как Gaming Trio и Suprim.

Источники Newegg TechPowerUp и VideoCardz