Компания MSI не представила свои видеокарты Radeon RX 7900 после официального запуска серии в прошлом году, сообщив, что фирменные модели стоит ожидать позже, в начале 2023 года. Эти модели MSI впервые были показаны на выставке CES 2023 в начале января, теперь, спустя месяц, их заметили в продаже на торговых площадках в США, сообщают TechPowerUp и VideoCardz со ссылкой на Newegg.
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Модель MSI Radeon RX 7900 XTX Gaming Trio Classic американский ритейлер выставил на продажу по цене около 1100 долларов США и это на 22% больше заявленной рекомендованной цены AMD. В случае с вариантом XT повышение цены менее заметно и составляет около 5,5% — модель RX 7900 XT Gaming Trio Classic стоит около 950 долларов США.
Серия RX 7900 Gaming Trio Classic отличается усовершенствованной инженерами MSI печатной платой, в частности, используются три 8-контактных разъёма питания вместо двух. Приставка Classic указывает на применение охлаждения GAMING с тремя вентиляторами из серии RX 6900, есть изменения в дизайне, но они незначительны. Появление аналогичных вариантов ранее было замечено в серии NVIDIA GeForce RTX 40.
Пока нет никаких новостей о планах MSI выпустить видеокарты Radeon RX 7900 в более современных и продвинутых вариантах, таких как Gaming Trio и Suprim.
- Источники
- Newegg
- TechPowerUp и VideoCardz