Такой подход компания применила не только для видеокарт NVIDIA.

В ассортименте компании MSI заметили интересные новинки, видеокарты GeForce RTX 4090 в исполнении Suprim Classic и Suprim X Classic. Серия Suprim должна быть хорошо знакома, это премиальные решения MSI, но чем же отличается «классический» вариант? Как оказалось, вариант Classic адаптирует для нового поколения видеокарт систему охлаждения предыдущего. Так в случае RTX 4090 Suprim X Classic на видеокарту устанавливается система охлаждения, применяемая MSI для RTX 3090 Ti Suprim X, объясняет VideoCardz. В частности, это хорошо заметно по задней панели, на которой присутствует устаревший логотип GeForce RTX и фирменная эмблема MSI с драконом, которая не применяется в обновлённом дизайне.

GeForce RTX 4090 Suprim X Classic. Источник: MSI

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Большее значение имеют изменения в конструкции самой системы охлаждения, новое поколение Suprim использует дизайн Tri Frozr 3S с испарительной камерой и вентиляторами Torx Fan 5.0, предыдущее — Tri Frozr 2S без испарительной камеры, вентиляторы Torx Fan 4.0. Новая система охлаждения примерно на 240 грамм тяжелее и немного крупнее. Судя по данным на сайте MSI, изменений в спецификациях видеокарт нет, Suprim X Classic работает на тех же частотах, что и Suprim X с новой системой охлаждения. Однако пиковый TGP вариантов Suprim Classic может быть чуть ниже.

Сравнение задних панелей, Suprim X Classic слева, Suprim X справа. Источник: MSI

По мнению специалистов TechPowerUp, систем охлаждения MSI предыдущего поколения от RTX 3090 Ti должно быть достаточно и для охлаждения RTX 4090. Ссылаясь на свои обзоры, специалисты отмечают, что энергопотребление нового флагмана даже ниже. NVIDIA ранее тоже обратила внимание потребителей на то, что новые видеокарты во многих задачах потребляют гораздо меньше энергии, несмотря на одинаковые с предыдущим поколением показатели TGP в спецификациях.

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Также TechPowerUp указывает, что MSI аналогичным образом подготовила видеокарты AMD Radeon RX 7900 в серии Gaming X Classic, в них повторно используется дизайн Tri Frozr III, применяемый в серии RX 6900 Gaming X. Возвращаясь к моделям NVIDIA, стоит отметить, что пока они замечены только в Китае.