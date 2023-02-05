Разработкой занимается Halk Hogan, известный по проекту The Witcher 3 HD Reworked Project.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Toni Tan, Unsplash

Многим хорошо известен проект The Witcher 3 HD Reworked Project, модификация с текстурами повышенного разрешения для игры «Ведьмак 3» — в официальное «некст-ген» обновление игры включена данная модификация версии 12.0 Ultimate. Автор проекта, скрывающийся за псевдонимом Halk Hogan, недавно анонсировал аналогичный текстурный мод для игры Cyberpunk 2077. Первая версия Cyberpunk 2077 HD Reworked Project будет сосредоточена на переработке различных текстур низкого разрешения, видео на YouTube демонстрирует множественные изменения в текстурах различных материалов и мелких объектов. Автор также отмечает, что работал над оптимизацией, чтобы снизить влияние на производительность, а релиз ожидается уже скоро.

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Также Halk Hogan занят подготовкой к релизу NextGen версии The Witcher 3 HD Reworked Project, она будет совместима как с обновлённой версией «Ведьмак 3», так и с обычной. Уже было выпущено несколько превью, где показано заметное улучшение качества текстур, включая текстуры растительности. Релиз этого мода запланирован на второй квартал этого года.