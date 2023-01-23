В этом превью больше сравнений для растительности.

Известный под псевдонимом Halk Hogan PL моддер показал на своём YouTube канале новое превью масштабного проекта The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen для обновлённой версии не нуждающейся в представлении ролевой игры «Ведьмак 3». В прошлом превью можно было оценить изменения в локациях Скеллиге, было показано много текстур камня и других материалов, теперь же моддер демонстрирует, как изменился Белый Сад — деревня в области Темерии.



Источник: Слева модификация, справа обновлённая версия The Witcher 3 в базовом пакете.Источник: Halk Hogan, YouTube

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На этот раз природы в демонстрации больше и сразу заметно, как изменились текстуры деревьев и листьев. Они стали более чёткими и выглядят реалистичнее, что, впрочем, относится в целом ко всем новым текстурам, с некоторых которых как будто сняли пелену, другие потеряли несвойственный блеск. В глаза бросается повышенная детализация текстур дерева, камня, а также многих мелких деталей, автор позаботился даже о текстурах крупы в мешках.

Ориентировочные сроки релиза The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen пока остаются неизменными — второй квартал 2023 года. Модификацию можно будет установить не только на обновлённую версию The Witcher 3, но и на базовую.

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