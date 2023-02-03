Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 9 7845HX показал 90% преимущество над 6900HX в многоядерном тесте PassMark
По слухам, это платформа ещё полностью не оптимизирована.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Vishnu Mohanan, Unsplash

Накануне появились первые данные о быстродействии одного из новых мобильных процессоров AMD Ryzen 9 7940H. Модели семейства Phoenix предлагают в базовом тепловом пакете до 54 Вт оптимальное сочетание производительных центрального процессора, интегрированной графики и сопроцессора для ускорения ИИ. Для тех, кому нужна максимальная производительность от процессора, компания подготовила семейство Dragon Range — это настольные чиплетные процессоры, адаптированные для применения в ноутбуках. Процессор из этого семейства, 12-ядерный Ryzen 9 7845HX, тоже отметился в базе данных PassMark, сходу опередив 8-ядерный Ryzen 9 6900HX на 90%, сообщает VideoCardz.

Источник: PassMark

реклама

На данный момент Ryzen 9 7845HX занял первую строчку рейтинга мобильных процессоров, набрав 46791 балл в многоядерном и 4003 балла в одноядерном тесте. Это единственный результат и не стоит на него ориентироваться, тем более, что тестировавший Ryzen 9 7940H блогер отметил отсутствие оптимизированных драйверов. Тем не менее, 7845HX на 90% опережает в многопотоке 6900HX, а в однопотоке — на 17%. Также «дракон» быстрее 16-ядерного 24-поточного Intel Core i9-12950HX на 43% и 3% соответственно. Модель 7845HX не флагманская в семействе Dragon Range, это место занимает 16-ядерный 7945HX.

Источники
PassMark
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd ryzen
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Процессор Intel Core i9 попытались охладить куском меди весом 4 кг
AMD скинула цены на новые процессоры – за Ryzen 7 7700X на Amazon просят меньше 300 долларов
Ограничение TDP на половину от базового снижает оценки AMD Ryzen 9 7940HS в 3DMark до 25%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
83
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
21
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
505
В Кремле поддерживают идею вознаграждений за подбитые «Леопарды» и «Абрамсы»
17
«Вампирский» боевик Redfall будет требовать обязательного подключения к Сети
+
В Польше из армии бегут даже профессионалы, несмотря на высокие зарплаты, которые повысят ещё
20
Королевская битва Rumbleverse от Iron Galaxy Studios только вышла и уже закрывается
+
Создатель Dead Space похвалил авторов ремейка за качество продукта
1
ООН оказывает помощь Молдове дровами для отопления
4
ВСУ боятся высококвалифицированных военных РФ под Бахмутом
177
Смартфон Oscal S80 предлагает аккумулятор 13000 мАч, камеру с Arcsoft, чип MediaTek Helio G85 и систему Doke OS 3.0
+
Reuters: США намерены передать Украине ракеты большой дальности поражения GLSDB
4
В Польше пытаются остановить массовое увольнение военнослужащих
8
Студия "4A Games" заявила, что продолжение серии игр "Metro" будет откровенно политическим продуктом
30
На Украине предложили вместо танков M1 Abrams получить сотни тысяч дронов-камикадзе
5
Роспотребнадзор приструнил Wildberries – маркетплейс не будет брать деньги за возврат брака
7
В одном шаге от артемовского котла: почему третьего «Минска» не будет
10
25 недорогих смартфонов Xiaomi серии Redmi Note получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в марте 2023г
+
Экс-премьер Британии требует от США предоставить Украине дальнобойную артиллерию, самолёты и танки
1
Китайские учёные создали притягивающий луч с использованием yникaльныx cвoйcтв гpaфeнa
1

Популярные статьи

Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
107
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
38
Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
14
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
16
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
23
Новые электромобили Evolute набирают популярность среди граждан и таксопарков России
12
Хочет, но не может: Почему Бельгия не отправит на Украину свои "Леопарды"
10
Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил
7
Минобороны РФ сообщило о причастности США к созданию и распространению коронавируса COVID-19
15

Сейчас обсуждают

Сисянбек-Таня-Огылович
17:40
Подтверждаю. Вежливому сделали процедуру. Сейчас Нутти готовится.
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
Андрей Важенин
17:39
Ну я служил в ЦБРТ ( центральной базе резерва танков) у нас регулярно обслуживались и заводились все танки, как у нас назвали, горячего резерва, около 60% от общего количества. Техника была в состояни...
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
хахахер
17:37
параша на фото там у меня другое с евреем порошенко есть фото.Параша еврей,он просто фамилию менял
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
Андрей Важенин
17:36
Так у нас уже и ракеты закончились и патроны и снаряды. Солдаты голые бегают по полям и кричат тра-та-та, бабах и ты убит, оказывая психологически поражающий фактор на противника. А честные, добрые и...
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
хахахер
17:34
у него щас усиленные процедуры электрическим током идут
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
Сисянбек-Таня-Огылович
17:32
Ты абсолютно прав украб-манкурт. Вот тут коротенько в 5 минут можно ознакомится с твоим восприятием мира и истории. https://t.me/Humor_and_Politics/62252 и про глобус украины там не забыли...
Улицы Артёмовска заполнены уничтоженной военной техникой ВСУ с ещё дымящимися остовами
Андрей Важенин
17:32
Именно она самая. Передаки свехзвуком запускает на орбиту.
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
хахахер
17:30
пенсионеры там будут за место комплекса"змей горыныч"
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
Kutuz
17:28
Ещё год назад разговоров про Крым вообще не было так то
Украинская министр мечтает провести в Крыму "фильтрационные мероприятия" для россиян
Андрей Важенин
17:26
Нет достаточно чтобы ребенок или родители. Подышал пылью с места обстрела
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем