По слухам, это платформа ещё полностью не оптимизирована.

Vishnu Mohanan, Unsplash

Накануне появились первые данные о быстродействии одного из новых мобильных процессоров AMD Ryzen 9 7940H. Модели семейства Phoenix предлагают в базовом тепловом пакете до 54 Вт оптимальное сочетание производительных центрального процессора, интегрированной графики и сопроцессора для ускорения ИИ. Для тех, кому нужна максимальная производительность от процессора, компания подготовила семейство Dragon Range — это настольные чиплетные процессоры, адаптированные для применения в ноутбуках. Процессор из этого семейства, 12-ядерный Ryzen 9 7845HX, тоже отметился в базе данных PassMark, сходу опередив 8-ядерный Ryzen 9 6900HX на 90%, сообщает VideoCardz.

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На данный момент Ryzen 9 7845HX занял первую строчку рейтинга мобильных процессоров, набрав 46791 балл в многоядерном и 4003 балла в одноядерном тесте. Это единственный результат и не стоит на него ориентироваться, тем более, что тестировавший Ryzen 9 7940H блогер отметил отсутствие оптимизированных драйверов. Тем не менее, 7845HX на 90% опережает в многопотоке 6900HX, а в однопотоке — на 17%. Также «дракон» быстрее 16-ядерного 24-поточного Intel Core i9-12950HX на 43% и 3% соответственно. Модель 7845HX не флагманская в семействе Dragon Range, это место занимает 16-ядерный 7945HX.

Источники PassMark VideoCardz